В Анапе готовится к открытию новый центр единоборств

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивный объект на улице Станичной получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом 2 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани рассказал, что в центре единоборств создали все условия для занятий.

«Новый центр единоборств в Анапе готов к открытию. Еще год назад там была пустая площадка, только начинались работы. Сегодня это уже большое, современное спортивное сооружение. Там есть тренажерный и тренировочный залы, раздевалки, душевые. В общем, все условия для занятий единоборствами. Такие спорткомплексы мы строим по всему краю. Это основа для развития физической культуры в станицах и городах Кубани. Шесть центров уже готовы, в ближайшие два года в планах открыть еще 19», — сказал Кондратьев.

Кондратьев также опубликовал в Telegram видео с процессом строительства центра. Центр единоборств в Анапе построили в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». Здесь смогут одновременно заниматься дзюдо, спортивной борьбой и самбо до 40 человек.

Спортобъекты в регионе также возводят по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи открыли Международный центр прогресса бокса.