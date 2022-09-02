Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе готовится к открытию новый центр единоборств

Общество
02.09.2022 15:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-tsentr-edinoborstv
В Анапе готовится к открытию новый центр единоборств
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивный объект на улице Станичной получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом 2 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани рассказал, что в центре единоборств создали все условия для занятий.

«Новый центр единоборств в Анапе готов к открытию. Еще год назад там была пустая площадка, только начинались работы. Сегодня это уже большое, современное спортивное сооружение. Там есть тренажерный и тренировочный залы, раздевалки, душевые. В общем, все условия для занятий единоборствами. Такие спорткомплексы мы строим по всему краю. Это основа для развития физической культуры в станицах и городах Кубани. Шесть центров уже готовы, в ближайшие два года в планах открыть еще 19», — сказал Кондратьев.

Кондратьев также опубликовал в Telegram видео с процессом строительства центра. Центр единоборств в Анапе построили в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». Здесь смогут одновременно заниматься дзюдо, спортивной борьбой и самбо до 40 человек.

Спортобъекты в регионе также возводят по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи открыли Международный центр прогресса бокса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях