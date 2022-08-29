В Сочи открыли Международный центр прогресса бокса

Фото пресс-службы администрации Сочи

В новом центре с видом на море оборудовали современный боксерский зал, зону общей физподготовки и тренажерный зал. В центре будут работать опытные наставники, также руководство планирует приглашать зарубежных спортсменов.

В городе боксом занимаются более 1 тыс. 700 детей, всего для них оборудовано 28 залов.

Глава города Алексей Копайгородский отметил, что Сочи располагает всеми возможностями для подготовки спортсменов.

«Сегодня с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, директором ФГБУ «Юг Спорт» Михаилом Дремовым открыли Международный центр прогресса бокса. Это современный комплекс, где есть все необходимое для тренировок и подготовки к соревнованиям любого уровня», — написал Копайгородский в Telegram.

В Центре создадут условия для подготовки команд различного уровня, что позволит способствовать развитию детско-юношеского спорта и повышению профессиональной квалификации специалистов.

Читайте также: в Абинске завершили строительство центра единоборств.