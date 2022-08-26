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В Абинске завершили строительство центра единоборств

Общество
26.08.2022 14:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-zavershili-stroitelstvo-tsentra-edinoborstv
В Абинске завершили строительство центра единоборств
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр единоборств возвели на улице Спортивной, 2 по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В здании разместили тренировочный и тренажерный залы, душевые, раздевалки и тренерские. Там смогут одновременно заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо и восточными единоборствами 26 человек.

Всего в этом году по краевым программа и нацпроекту «Демография» на Кубани возводят более 40 спортобъектов. В их числе спортплощадки, малобюджетные залы, центры единоборств, бассейны, специализированная база и универсальный комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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