В Абинске завершили строительство центра единоборств
Общество
26.08.2022 14:02
Центр единоборств возвели на улице Спортивной, 2 по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
В здании разместили тренировочный и тренажерный залы, душевые, раздевалки и тренерские. Там смогут одновременно заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо и восточными единоборствами 26 человек.
Всего в этом году по краевым программа и нацпроекту «Демография» на Кубани возводят более 40 спортобъектов. В их числе спортплощадки, малобюджетные залы, центры единоборств, бассейны, специализированная база и универсальный комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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