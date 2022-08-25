В Комсомольском микрорайоне Краснодара построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сормовской, 171 уже получил положительное заключение госэкспертизы. Начать строительство планируют до конца текущего года, а завершить — в 2023.

ФОК для занятий игровыми видами спорта возведут рядом со школой № 20 в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры».

В комплексе планируют разместить спортзал с трибуной для зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами, гардеробные для спортсменов и посетителей. Также проект предусматривает отдельные санузлы для посетителей и персонала, медкабинет, охранный пункт, а также технические помещения.

Рядом со зданием обустроят волейбольную и баскетбольную, площадки для стритбола, мини-футбола и гимнастики. Также здесь уложат четыре круговые беговые дорожки на дистанцию 200 м, четыре прямые дорожки на дистанцию 60 м и зону прыжков в длину с ямой для песка.

Территорию благоустроят, озеленят и обустроят уличное освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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