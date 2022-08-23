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Строительство водно-спортивной гребной базы в Темрюке завершат к концу года

Общество
23.08.2022 12:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-vodno-sportivnoj-grebnoj-bazy-v-temryuke-zavershat-k-kontsu-goda
Строительство водно-спортивной гребной базы в Темрюке завершат к концу года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивный объект возводят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте старого, работавшего с начала 1980-х годов.

Готовность базы составляет 50%. Там уже возвели железобетонный фундамент, изготовили опорные стойки и смонтировали металлоконструкции.

В настоящее время рабочие устанавливают стеновые и кровельные панели. Также они выполняют кирпичную кладку теплоузла, обустройство входных групп и планировку территории. Завершить строительство планируют до конца 2022 года.

Гребная база будет включать эллинг для хранения лодок, раздевалки, тренерские, тренажерный зал, медпункт и комнаты для хранения инвентаря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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