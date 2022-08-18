В Динском районе построят спорткомплекс, в Ейске — центр единоборств

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Спортивные объекты построят в 2023 году.

В станице Пластуновской площадь двухэтажного спорткомплекса составит более 1,5 тыс. кв. м. Одновременно заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом там смогут 32 человека.

В Ейске в центре единоборств обустроят спортзал с двумя коврами, административно-бытовые и технические помещения. Одновременно заниматься смогут 40 человек.

Контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключили в августе. Объекты планируют закончить в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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