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В Динском районе построят спорткомплекс, в Ейске — центр единоборств

Общество
18.08.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-postroyat-sportkompleks-v-ejske-tsentr-edinoborstv
В Динском районе построят спорткомплекс, в Ейске — центр единоборств
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Спортивные объекты построят в 2023 году.

В станице Пластуновской площадь двухэтажного спорткомплекса составит более 1,5 тыс. кв. м. Одновременно заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом там смогут 32 человека.

В Ейске в центре единоборств обустроят спортзал с двумя коврами, административно-бытовые и технические помещения. Одновременно заниматься смогут 40 человек.

Контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключили в августе. Объекты планируют закончить в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кавказском районе продолжается строительство спорткомплекса и Центра единоборств.

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