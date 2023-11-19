В сочинском парке «Ривьера» вырос краснокнижный ядовитый гриб

В парке «Ривьера» в ноябре снова вырос краснокнижный гриб решеточник красный.

«Решеточник красный — это удивительный по своей красоте гриб. Его научное название — красный клатрус. Встречается очень редко, в основном в южных регионах нашей страны. Занесен в Красную книгу и находится под охраной государства», — сообщает пресс-служба парка «Ривьера» в Telegram.

В парке отметили, что это эксклюзивный представитель рода решеточников, которые растут в России. Гриб встречается очень редко и находится под охраной государства. Несмотря на ядовитость гриба, топтать этот гриб запрещено.

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