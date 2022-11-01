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В сочинском парке «Ривьера» провели парад корги

Культура
01.11.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-parke-rivera-proveli-parad-korgi
Видео канала «Кубань 24»

Почти 50 владельцев этих собак собрались, чтобы продемонстрировать таланты своих питомцев — художественную ходьбу, подъем на задние лапы и танцы под музыку.

Зрители были в восторге. Корги — порода дружелюбная к детям, взрослым и другим домашним животным. Этих собак обычно отличают уравновешенность, осторожность, рассудительность и высокий уровень интеллекта, отметили собаководы.

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