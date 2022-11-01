В сочинском парке «Ривьера» провели парад корги
Культура
01.11.2022 08:52
Почти 50 владельцев этих собак собрались, чтобы продемонстрировать таланты своих питомцев — художественную ходьбу, подъем на задние лапы и танцы под музыку.
Зрители были в восторге. Корги — порода дружелюбная к детям, взрослым и другим домашним животным. Этих собак обычно отличают уравновешенность, осторожность, рассудительность и высокий уровень интеллекта, отметили собаководы.
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