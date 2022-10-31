В Краснодаре уголовное дело грозит дачнику, стрелявшему в собаку из арбалета

В Краснодаре уголовное дело грозит дачнику, стрелявшему в собаку из арбалета

Инцидент произошел в садовом товариществе «Краснодарсельэнергопроект» в Карасунском округе Краснодара. Местный житель стрелял из арбалета в забежавшую в его двор собаку и нанес ей увечья.

После обращения неравнодушных местных жителей полиция Краснодара начала проверку. Личность стрелка уже установили. Им оказался житель садоводческого товарищества станицы Старокорсунской. Он рассказал, что чужую собаку во дворе вечером заметила его супруга. По словам мужа, женщина сильно испугалась, поэтому он выстрелил в сторону животного из своего арбалета. Мужчина пояснил, что своими действиями не хотел нанести животному увечья и не планировал убить пса, а только хотел заставить его покинуть двор.

«В результате этого собака получила проникающее ранение в области морды. Очевидцы, обнаружившие ее на улице СНТ, отвезли животное в ветеринарную клинику. Собаку прооперировали. Ее жизни в настоящее время ничего не угрожает. Также установлен хозяин собаки. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение в рамках действующего законодательства. В том числе будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24 очевидцы сообщили, что житель СНТ расстрелял из арбалета двух местных собак. Одна из них ослепла. Из глазницы второй ветеринары извлекли стрелу, которая вошла примерно на 15 см. Пострадавших животных приютили. Им оказывают всю необходимую помощь и продолжают лечение.