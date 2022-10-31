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В Краснодаре мужчина расстрелял из арбалета двух собак

Происшествия
31.10.2022 12:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-rasstrelyal-iz-arbaleta-dvuh-sobak
Видео «Кубань 24»

Это произошло в садовом товариществе «Краснодарсельэнергопроект» в Карасунском округе.

Местная жительница Оксана Попова рассказала интернет-порталу «Кубань 24», что 25 октября она заметили собаку по кличке Волчкок, которая пропала несколько дней назад. Животное было травмировано — на его теле были раны. Кроме того собака ослепла, из-за этого ей было трудно передвигаться.

Спустя несколько дней — 28 октября около 15:00, женщина заметила, что у собаки по кличке Борода в глазу находится стрела от арбалета. Ее сразу отвезли в ветеринарную клинику. Стрела вошла в глазницу примерно на 15 см. Глаз Бороде удалось сохранить, но он может ослепнуть.

После того, как информация о расстреле собак из арбалета, начала распространяться, один из жителей СТ «Краснодарсельэнергопроект» признался, что это он выстрелил в Бороду из арбалета. По его словам, он якобы самооборонялся потому что собака зашла к нему во двор и он не мог ее выгнать без оружия. Мужчине около 30 лет.

Неравнодушные жители написали заявление в полицию на молодого человека. Вынутая из глаза Бороды стрела от арбалета хранится у них. В ближайшее время ее передадут полицейским.

Пострадавших собак приютили. Им оказывают всю необходимую помощь и продолжают лечение.

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