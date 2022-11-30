В Сочинском научном центре из-за долгих весенних холодов снизился урожай мандаринов
Экономика
30.11.2022 11:13
Также на объем повлиял прошлогодний сбор — в 2021 году урожай был обильный, после этого цитрусовые плодоносят меньше.
В этом сезоне сбор мандаринов начался позже на 3-4 недели. Это связано с затяжными холодами весной — цветение сдвинулось почти на месяц, поэтому и созрели плоды позже. Обычно урожай начинают собираться в конце октября.
На урожайность повлияло и применение минеральных и органических удобрений — это снижает периодичность плодоношения.
Несмотря на это, с каждого сильнорослого дерева собрали до 50-60 кг мандарин, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН.
Читайте также: в Россию из Абхазии ввезли первые 1,5 тыс. тонн мандаринов.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа