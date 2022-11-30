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В Сочинском научном центре из-за долгих весенних холодов снизился урожай мандаринов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-nauchnom-tsentre-iz-za-dolgih-vesennih-holodov-snizilsya-urozhaj-mandarinov
В Сочинском научном центре из-за долгих весенних холодов снизился урожай мандаринов
Фото Gerhard G, Pixabay.com

Также на объем повлиял прошлогодний сбор — в 2021 году урожай был обильный, после этого цитрусовые плодоносят меньше.

В этом сезоне сбор мандаринов начался позже на 3-4 недели. Это связано с затяжными холодами весной — цветение сдвинулось почти на месяц, поэтому и созрели плоды позже. Обычно урожай начинают собираться в конце октября.

На урожайность повлияло и применение минеральных и органических удобрений — это снижает периодичность плодоношения.

Несмотря на это, с каждого сильнорослого дерева собрали до 50-60 кг мандарин, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН.

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