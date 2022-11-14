В Россию из Абхазии ввезли первые 1,5 тыс. тонн мандаринов

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Первые коммерческие партии начали ввозить через Адлер в середине октября. Сейчас перевезли более 1,5 тыс. т цитрусовых.

За 14 ноября оформили 130 т. Кроме мандаринов ввозят фейхоа — 530 т, хурму — 51 т и лимоны — 88 т. Всего ввезли около 2,2 тыс. т сельхозпродукции.

В прошлом году с октября по февраль было оформлено примерно 22 тыс. т цитрусовых, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь службы Краснодарской таможни по Сочи Марина Жупанова.

Для личного пользования гражданам разрешается ввозить до 31 кг мандаринов. Цитрусовые плоды включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю.

С начала ввоза цитрусовых сотрудники таможенного поста Адлер возбудили 31 административное дело о несоблюдении запретов и ограничений. Например, мужчина пытался перевезти в салоне и багажнике легковушки почти 200 кг мандаринов без документов.

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