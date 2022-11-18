Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочинском нацпарке высадят 151 новый сорт роз

Общество
18.11.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-vysadyat-151-novyj-sort-roz
В Сочинском нацпарке высадят 151 новый сорт роз

В нацпарке Сочи продолжается реконструкция розария в нижней части парка «Дендрарий». Специалисты уже пересадили розы, которые росли здесь ранее, в верхнюю часть парка. Новые сорта цветов для розария прислали из Никитского ботанического сада в Крыму.

Ботанический сад предоставил свыше 1 тыс. 500 растений, специально выращенных для Сочинского нацпарка. Специалисты привезли саженцы 151 сорта роз.

Сообщается, что большинство из них — парковые сорта. Привезенные розы всей цветовой гаммы, самой разной формы бутонов и разных групп. Есть плетистые и миниатюрные, шрабы и чайно-гибридные, кусты компактные и высокорослые.

«Благодаря этой привлеченной коллекции роз разнообразие растений парка «Дендрарий» достигнет отметки в 2 тыс. видов и сортов», — сказала ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани.

Саженцы этого года будут доращивать в цветнике нацпарка. Полного развития они достигнут в розарии через один вегетационный сезон.

Сейчас розы по сортам поместили во временный прикоп. В ближайшее время приступят к высадке, сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Читайте также: популярные туробъекты Сочинского нацпарка будут работать во время зимнего курортного сезона.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. В Сочи возле заведенного автомобиля нашли тело 31-летнего мужчины
  3. В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
  6. В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях