В Сочинском нацпарке высадят 151 новый сорт роз
В нацпарке Сочи продолжается реконструкция розария в нижней части парка «Дендрарий». Специалисты уже пересадили розы, которые росли здесь ранее, в верхнюю часть парка. Новые сорта цветов для розария прислали из Никитского ботанического сада в Крыму.
Ботанический сад предоставил свыше 1 тыс. 500 растений, специально выращенных для Сочинского нацпарка. Специалисты привезли саженцы 151 сорта роз.
Сообщается, что большинство из них — парковые сорта. Привезенные розы всей цветовой гаммы, самой разной формы бутонов и разных групп. Есть плетистые и миниатюрные, шрабы и чайно-гибридные, кусты компактные и высокорослые.
«Благодаря этой привлеченной коллекции роз разнообразие растений парка «Дендрарий» достигнет отметки в 2 тыс. видов и сортов», — сказала ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани.
Саженцы этого года будут доращивать в цветнике нацпарка. Полного развития они достигнут в розарии через один вегетационный сезон.
Сейчас розы по сортам поместили во временный прикоп. В ближайшее время приступят к высадке, сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.
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