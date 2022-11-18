В Сочинском нацпарке высадят 151 новый сорт роз

В Сочинском нацпарке высадят 151 новый сорт роз

В нацпарке Сочи продолжается реконструкция розария в нижней части парка «Дендрарий». Специалисты уже пересадили розы, которые росли здесь ранее, в верхнюю часть парка. Новые сорта цветов для розария прислали из Никитского ботанического сада в Крыму.

Ботанический сад предоставил свыше 1 тыс. 500 растений, специально выращенных для Сочинского нацпарка. Специалисты привезли саженцы 151 сорта роз.

Сообщается, что большинство из них — парковые сорта. Привезенные розы всей цветовой гаммы, самой разной формы бутонов и разных групп. Есть плетистые и миниатюрные, шрабы и чайно-гибридные, кусты компактные и высокорослые.

«Благодаря этой привлеченной коллекции роз разнообразие растений парка «Дендрарий» достигнет отметки в 2 тыс. видов и сортов», — сказала ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани.

Саженцы этого года будут доращивать в цветнике нацпарка. Полного развития они достигнут в розарии через один вегетационный сезон.

Сейчас розы по сортам поместили во временный прикоп. В ближайшее время приступят к высадке, сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Читайте также: популярные туробъекты Сочинского нацпарка будут работать во время зимнего курортного сезона.