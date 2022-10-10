В Сочинском нацпарке возобновила работу канатная дорога

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Подвесную пассажирскую канатную дорогу парка «Дендрарий» запустили 10 октября в 16:54.

Обе станции канатной дороги будут работать до 18:30.

«Касса работает до 18:00. Верхняя смотровая площадка на башне закрыта», — сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога.