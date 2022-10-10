В Сочинском нацпарке возобновила работу канатная дорога
Общество
10.10.2022 17:13
Подвесную пассажирскую канатную дорогу парка «Дендрарий» запустили 10 октября в 16:54.
Обе станции канатной дороги будут работать до 18:30.
«Касса работает до 18:00. Верхняя смотровая площадка на башне закрыта», — сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога.
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