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В Сочинском нацпарке возобновила работу канатная дорога

Общество
10.10.2022 17:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-vozobnovila-rabotu-kanatnaya-doroga
В Сочинском нацпарке возобновила работу канатная дорога
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Подвесную пассажирскую канатную дорогу парка «Дендрарий» запустили 10 октября в 16:54.

Обе станции канатной дороги будут работать до 18:30.

«Касса работает до 18:00. Верхняя смотровая площадка на башне закрыта», — сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога.

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