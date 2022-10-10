В Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога
Общество
10.10.2022 14:09
О приостановке работы подвесной пассажирской канатной дороги парка «Дендрарий» сообщили 10 октября в 13:57.
В ближайшие два часа канатная дорога работать не будет.
«О возобновлении работы сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.
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