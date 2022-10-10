Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога

Общество
10.10.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-na-dva-chasa-ostanovilas-kanatnaya-doroga
В Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

О приостановке работы подвесной пассажирской канатной дороги парка «Дендрарий» сообщили 10 октября в 13:57.

В ближайшие два часа канатная дорога работать не будет.

«О возобновлении работы сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Читайте также: в Сочи цифровым аудиогидом в «Дендрарии» чаще всего пользуются краснодарцы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на запасной аэродром
  5. На Керчерской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях