В Сочинском нацпарке на два часа остановилась канатная дорога

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

О приостановке работы подвесной пассажирской канатной дороги парка «Дендрарий» сообщили 10 октября в 13:57.

В ближайшие два часа канатная дорога работать не будет.

«О возобновлении работы сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

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