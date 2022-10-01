В Сочинском нацпарке с 1 октября изменился режим работы популярных объектов
Изменение графика работы популярных мест Сочинского национального парка связано с уменьшением светового дня.
Расписание работы природных комплексов и объектов историко-культурного наследия с 1 октября:
Агурское ущелье и водопады — с 9:00 до 16:30;
Смотровая башня на горе Большой Ахун — с 9:00 до 18:00;
Орлиные скалы — с 9:00 до 17:00;
Змейковские водопады — с 9:00 до 17:00;
Прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» — с 9:00 до 16:00;
Визит-центр «Русская деревня» — с 9:00 до 17:00;
Волконское ущелье — с 9:00 до 17:00.
Рекреационные объекты «Чудо-Красотка» и «Берендеево царство» с 1 октября закрываются до следующего туристического сезона.
Ранее на зимний режим перешел парк «Дендрарий» — с 09:00 до 18:30. Природный комплекс «33 водопада» работает с 8:00 до 19:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».
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