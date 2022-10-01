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В Сочинском нацпарке с 1 октября изменился режим работы популярных объектов

Общество
01.10.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-s-1-oktyabrya-izmenilsya-rezhim-raboty-populyarnyh-obektov
В Сочинском нацпарке с 1 октября изменился режим работы популярных объектов
Фото пресс-службы ФГБУ "Сочинский национальный парк"

Изменение графика работы популярных мест Сочинского национального парка связано с уменьшением светового дня.

Расписание работы природных комплексов и объектов историко-культурного наследия с 1 октября:

Агурское ущелье и водопады — с 9:00 до 16:30;

Смотровая башня на горе Большой Ахун — с 9:00 до 18:00;

Орлиные скалы — с 9:00 до 17:00;

Змейковские водопады — с 9:00 до 17:00;

Прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» — с 9:00 до 16:00;

Визит-центр «Русская деревня» — с 9:00 до 17:00;

Волконское ущелье — с 9:00 до 17:00.

Рекреационные объекты «Чудо-Красотка» и «Берендеево царство» с 1 октября закрываются до следующего туристического сезона. 

Ранее на зимний режим перешел парк «Дендрарий» — с 09:00 до 18:30. Природный комплекс «33 водопада» работает с 8:00 до 19:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

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