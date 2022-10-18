В Сочинском нацпарке повторно расцвело Иудино дерево
Общество
18.10.2022 13:23
Церсис китайский обычно цветет в начале марта до распускания листьев. Но куст в парке «Дендрарий», обманувшись теплой осенью, расцвел повторно.
Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка и пригласили жителей и гостей курорта полюбоваться цветущим Иудиным деревом.
«На преждевременное цветение повлияла теплая осенняя погода, которая установилась в Сочи в эти дни», — написала пресс-служба нацпарка в Telegram.
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