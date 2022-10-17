Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
Загадочные шары неизвестного происхождения обнаружили в лесах Адлерского района Сочи в начале октября.
В соцсетях высказывались различные предположения о том, откуда взялись шары. Многие полагали, что это может быть топливный бак от космической ракеты. Это предположение опровергли в Центре астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества. Также выяснилось, что шары не являются и памятниками архитектуры курорта.
Инспекторы нацпарка организовали проверку. После нее шары демонтировали. Оказалось, что они состоят не из металла, как считали пользователи соцсетей. Внутри обнаружили металлические прутья и бетонную смесь.
«В настоящее время инспекторы Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка установили, что данные сооружения (шары) находятся в границах нацпарка. Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, и территория нацпарка приведена в надлежащее состояние», — цитирует сообщение пресс-службы Сочинского нацпарка РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», странную находку обнаружили на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
- Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины