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Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары

Общество
17.10.2022 15:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-armatury-i-betona-v-natsparke-sochi-demontirovali-strannye-shary
Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
Кадр из видео канала «Кубань 24»

Загадочные шары неизвестного происхождения обнаружили в лесах Адлерского района Сочи в начале октября.

В соцсетях высказывались различные предположения о том, откуда взялись шары. Многие полагали, что это может быть топливный бак от космической ракеты. Это предположение опровергли в Центре астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества. Также выяснилось, что шары не являются и памятниками архитектуры курорта.

Инспекторы нацпарка организовали проверку. После нее шары демонтировали. Оказалось, что они состоят не из металла, как считали пользователи соцсетей. Внутри обнаружили металлические прутья и бетонную смесь.

«В настоящее время инспекторы Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка установили, что данные сооружения (шары) находятся в границах нацпарка. Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, и территория нацпарка приведена в надлежащее состояние», — цитирует сообщение  пресс-службы Сочинского нацпарка РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», странную находку обнаружили на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».

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