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Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы

Общество
04.10.2022 19:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochen-strannye-shary-v-lesah-sochi-zhiteli-obnaruzhili-ogromnye-metallicheskie-sfery
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Фото t.me/love_sochi

Два полых металлических шара большого диаметра обнаружили в лесу Хостинского района Сочи. Происхождение и точное назначение шаров неизвестно.

Видеозаписи появились в социальных сетях. Странную находку запечатлели на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».

«Похоже, какой-то баллон газовый», — прокомментировал автор видео.

Пользователи соцсетей предположили, что шары могут оказаться баками для топлива, которые находятся внутри космических кораблей.

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