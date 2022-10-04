Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы

Фото t.me/love_sochi

Два полых металлических шара большого диаметра обнаружили в лесу Хостинского района Сочи. Происхождение и точное назначение шаров неизвестно.

Видеозаписи появились в социальных сетях. Странную находку запечатлели на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».

«Похоже, какой-то баллон газовый», — прокомментировал автор видео.

Пользователи соцсетей предположили, что шары могут оказаться баками для топлива, которые находятся внутри космических кораблей.

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