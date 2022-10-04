Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Общество
04.10.2022 19:17
Два полых металлических шара большого диаметра обнаружили в лесу Хостинского района Сочи. Происхождение и точное назначение шаров неизвестно.
Видеозаписи появились в социальных сетях. Странную находку запечатлели на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».
«Похоже, какой-то баллон газовый», — прокомментировал автор видео.
Пользователи соцсетей предположили, что шары могут оказаться баками для топлива, которые находятся внутри космических кораблей.
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