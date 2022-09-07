В Белореченском районе археологи нашли фундамент церкви XV века и фрагменты алтаря

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фрагменты христианской церкви XV века обнаружили археологи при раскопке курганов. Среди находок фундамент, сложенный из каменных блоков на известняковом растворе, железные скобы для крепления блоков и фрагменты резного алтаря.

Некоторые плиты имеют орнаменты и надписи. Это позволило ученым установить, что перед ними средневековая христианская церковь.

«Обнаруженный памятник — это большое научное открытие для нашего края и всего Северного Кавказа. Территориально церковь находится на Кубани. Но ее история тесно связана с историей Республики Адыгея», — сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

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Ученые предполагают, что эту церковь обнаружили еще в 1869 году, но сведения о ее расположении потеряли. Тогда плиты с надписями и изображениями Святого Креста и Святого Георгия обнаружили при добыче камня местные жители.

Белореченское станичное правление по распоряжению наказного атамана организовало экспедицию для исследования находки. В результате откопали прямоугольный фундамент 8,5 м на 5 м с полукруглым алтарем и квадратным входом. Кроме того, внутри церкви обнаружили склеп.

На одном из камней была гравировка с именем архитектора и датой строительства церкви. Ее возвел в 1468 году зодчий из Кафы Крымбей («Хримпэ Кафаец»). Заказчиками строительства были представители знати одного из адыгских племен. Им принадлежал курганный некрополь, получивший название Белореченский могильник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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