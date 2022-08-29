В лесу под Новороссийском археологи раскопали стены замка 6-го века нашей эры

Фото Марии Ананьевой

Этот объект расположен в районе станицы Натухаевской в природном заказнике «Красная горка» и известен как памятник археологии «Верхнегостагаевское городище».

Раскопками занимается руководитель Новороссийской археологической экспедиции Алексей Малышев. Строение расположено в холмистой лесной местности на уровне 300 м над уровнем моря. Его относят к 6-му веку нашей эры. По словам археологов, тут было укрепленное поселение — замок и крепость. Здесь хорошо сохранилась оборонительная стена из ракушечника высотой 2 м. Также около стены на вершине холма лежит множество разрушенных блоков из ракушечника. По словам специалистов, строительный материал сюда свозили со всей округи, возможно, даже из Тамани.

Ученые реконструировали замок, в котором было три пары дверей, расположенных друг против друга. Пришли к выводу, что строение не было жильем, а представляло собой храмовое сооружение. Некоторые ученые предполагают, что это готское святилище. На территории городища нашли монеты, изготовленные в начале 4-го века нашей эры, обломки амфор, стеклянный сосуд-лампадку 4-5 веков, украшенную орнаментом в виде виноградных гроздей, произведенную на территории Восточного Средиземноморья.

Однако, по мнению специалистов, самая ценная находка — это каменные блоки с изображением крестов. Стены проездных ворот в крепость были облицованы обломками христианских надгробий. Предположительно, эти камни ранее были надгробиями в некрополе.

«Скорее всего, греки-боспоряне приняли христианскую веру и создали здесь свою общину. Потом, в эпоху переселения народов, на эти территории приходят кочевники — готы и гунны, они разоряют старые кладбища и используют надгробия в строительных целях», — рассказал археолог.

В 6-м веке случился пожар, который уничтожил древний замок и крепость. Археологи обнаружили осыпавшиеся со склона стены и развалы древних кладок, а также угли от державших крышу бревен. Человеческих останков на месте пожара не нашли, пишет «Новороссийский рабочий».

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