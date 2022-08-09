На Кубани местный житель во время строительства уличного туалета нашел меотское захоронение

Фото ustlabinfo.ru

Это произошло 5 августа на окраине станицы Ладожской, недалеко от перекрестка улиц Хлеборобной и Пахотного переулка.

Во время рытья ямы для уличного туалета местный житель наткнулся на захоронение. О находке он сообщил в правоохранительные органы. На место прибыла следственная группа. После осмотра места происшествия установили, что захоронение очень старое. Кости скелета обнаружили на глубине 140-150 см. Следователи изъяли череп для проведения судмедэкспертизы.

По словам председателя Усть-Лабинского районного отделения ветеранов боевых действий Павла Гордеева, останки принадлежат, скорее всего, мужчине.

«Останки располагалось ровно. При нем не было обнаружено ни одного металлического предмета, даже в деталях одежды — пуговиц, пряжки ремня, остатков кованой обуви. Был только браслет из медной проволоки, который со временем окислился и изменил цвет. Но самое интересное то, что в ногах скелета обнаружились два глиняных горшка. Один из них прекрасно сохранился, второй частично поврежден. Странным показалось то, что под скелетом земля была очень мягкая, как пух, тогда как ноги практически вросли в твердый грунт. То же самое и с горшками — они были в очень плотной утрамбованной земле. Что в них было, можно только предполагать», — сказал Павел Гордеев.

По словам эксперта, в целом горшке могли хранить масло или мед, во втором — пшеницу. Скорее всего их захоронение было ритуальным.

По словам главы Ладожского сельского поселения Татьяны Марчук, в районе, где нашли захоронение, есть небольшой курган, где могли хоронить древних людей. Также по словам местных жителей, раньше здесь жили земледельческие племена меотов.

Если будет установлено, что захоронение меотское, к его изучению подключатся ученые. Также версию о происхождении захоронения поддержали археологи Фанагорийской экспедиции, которые ведут раскопки на Таманском полуострове. По их мнению, горшок может быть утварью меотских племен, которые населяли территорию от Черного до Азовского морей в 1 тысячелетии до нашей эры, а затем вошли в состав Боспорского царства, сообщает «Усть-Лабинск инфо».

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