Эксперт предупредил об угрозе разрушения стоянки древнего человека в Тамани

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Раннепалеолитическая стоянка «Богатыри» в Темрюкском районе в ближайшие годы может быть разрушена из-за воздействия Азовского моря. Сейчас там ведут раскопки ученые из ИИМК РАН и ЮНЦ.

Археологи надеются спасти древние артефакты до того, как стоянка древнего человека уйдет под воду, сообщил ведущий научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Кулаков.

«Исследования этого уникального комплекса находятся под угрозой разрушения. Азовское море в этом месте сильно подмывает берег, который постоянно с разной скоростью обрушается и сползает в море. Ученые после раскопок надеются, что природа позволит им продолжить изучение этого памятника на следующий год», — рассказал ученый.

Он отметил, что археологи планируют завершить раскопки на стоянке «Богатыри» через 3-5 сезонов.

Археологический комплекс «Богатыри» уникален тем, что именно здесь около 1 млн лет назад древние люди добывали мясную пищу. Из-за озерных понижений местного грязевого вулкана эта локация служила ловушкой для животных. Они увязали в болоте и погибали.

По мнению ученых, в древности это место использовали для добычи мяса не одну сотню лет. На стоянке «Богатыри» нашли орудия олдувайской культуры обработки камня. Подобные изделия использовали в Африке более 2,5 лет назад.

По словам Кулакова, найденные в Тамани артефакты позволяют понять, как переселившиеся из Африки древние люди адаптировались к жизни в Евразии, сообщает ТАСС.

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