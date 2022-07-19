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Археологи нашли в Темрюкском районе останки слонов и носорогов

Общество
19.07.2022 18:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/arheologi-nashli-v-temryukskom-rajone-ostanki-slonov-i-nosorogov
Фото «Новороссийский Рабочий»

«Кладбище» древних животных нашли на берегу Азовского моря около станицы Тамань. По оценкам ученых, возраст найденных окаменелостей слонов и носорогов — 1,4 млн лет.

Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов сообщил, что группа археологов работает на месте массового захоронения южных таманских слонов и носорогов-эласмотериев. Также попадаются кости антилоп, лошадей, оленей и плейстоценовой собаки.

«Вероятно, доисторические слоны и носороги приходили к вулканам принимать грязевые ванны, а причинами их смерти могли быть несколько факторов: какая-то их часть не могла выбраться из «грязевых ванн», некоторые из них могли погибать в результате ядовитых выбросов из вулканов», — рассказал Титов.

По его словам, на этом месте также могли охотиться крупные гиены и саблезубые кошки.

Весь найденный костный материал отправят в Азовский музей-заповедник, сообщает «Новороссийский Рабочий».

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