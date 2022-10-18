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В Сочинском нацпарке канатную дорогу закрыли до 20 октября

Общество
18.10.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-kanatnuyu-dorogu-zakryli-do-20-oktyabrya
В Сочинском нацпарке канатную дорогу закрыли до 20 октября
Фото unsplash.com

Канатная дорога парка «Дендрарий» закрывается на техническое обслуживание. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Пассажирская канатная дорога не будет работать 18, 19 и 20 октября.

«Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram.

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