В Сочинском нацпарке канатную дорогу закрыли до 20 октября

Фото unsplash.com

Канатная дорога парка «Дендрарий» закрывается на техническое обслуживание. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Пассажирская канатная дорога не будет работать 18, 19 и 20 октября.

«Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram.

Читайте также: в Сочинском нацпарке повторно расцвело Иудино дерево.