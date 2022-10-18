В Сочинском нацпарке канатную дорогу закрыли до 20 октября
Общество
18.10.2022 14:38
Канатная дорога парка «Дендрарий» закрывается на техническое обслуживание. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Пассажирская канатная дорога не будет работать 18, 19 и 20 октября.
«Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram.
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