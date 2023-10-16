В Сочинском нацпарке к лету модернизируют комплекс «33 водопада»

Из-за сильных дождей в начале года настилы и мосты комплекса «33 водопада» были повреждены. Природные тропы восстановились самостоятельно, но туристическую инфраструктуру необходимо реконструировать.

Специалисты Сочинского нацпарка обследовали туристический объект. Было решено модернизировать туристический объект, а всю сопутствующую инфраструктуру делать современной и привести к единому стилю.

В районе «33 водопадов» в аренде у предпринимателей находятся более 10 участков, на которых местные бизнесмены установили торговые точки. Перед тем, как приступить к модернизации, определили границы земель и выявили самострои, а также случаи самовольного захвата земли арендаторами.

«Первые проверки проведены, выявлено несколько самовольных построек и нарушение границ арендованной территории. Со всеми нарушителями будут расторгнуты договоры», — сказал и. о. директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

Все работы на территории комплекса «33 водопада» планируют завершить до начала курортного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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