Горнолыжные курорты Сочи начали объединять пешеходной зоной

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель провел совещание, на котором обсудили создание единой прогулочной зоны в горно-туристском кластере и проектирование канатных дорог между горнолыжными курортами.

Объединить единой пешеходной зоной планируют курорты «Красная Поляна», «Газпром», «Роза Хутор», поселки Эсто-Садок и Красная Поляна. Дорожная карта проекта предусматривает три этапа реализации.

Сначала выполнят благоустройство маршрута Красная Поляна — Эсто-Садок, затем приступят к этапу благоустройства улицы Эстонской, после чего соединять улицу Эстонскую от ресторана «Шале» с улицей Березовой. Реализацию первых двух этапов уже начали. По третьему — сейчас решают вопрос источника финансирования.

Александр Руппель сообщил о том, что работы по созданию пешеходной зоны и велодорожки уже ведутся.

«Необходимо уделить особое внимание доступности маршрута для маломобильных граждан. Пешеходная зона должна быть удобной для всех отдыхающих и при этом не ограничивать движение транспорта», — сказал замглавы региона.

По данным краевого минкурортов, объединять горнолыжные территории будут комплексно: до конца года достроят соединительную трассу между «Газпром Поляна» (Альпика) и «Роза Хутор» на отметке 780 м. Завершить проект полностью планируют в 2026-2027 годах.

Также обсудили реализацию инвестпроекта по созданию круглогодичного туристско-рекреационного комплекса «Турьев Хутор», которое подписали в 2020 году. В рамках соглашения сейчас развивается система единого ски-пасса на всех горнолыжных курортах кластера, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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