В Сочинском нацпарке из-за ухудшения погоды закрыли канатную дорогу
О приостановке работы пассажирской канатной дороги парка «Дендрарий» сообщили 17 ноября.
Канатную дорогу закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями.
«Информация о статусе работы будет сообщается по мере поступления обратной связи с объекта», — сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.
Обновление:
О возобновлении работы пассажирской канатной дороги в пресс-службе нацпарк Сочи сообщили 17 ноября в 13:26. Нижняя и врхняя стации работают с 9:00 до 17:00, касса — с 9:00 до 16:30. Посадка прекращается за 10 минут до конца рабочего дня. Верхняя смотровая площадка на башне не работает.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным синоптиков, вечером 17 ноября, а также 18 и 19 ноября в Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами. Ветер усилится до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
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