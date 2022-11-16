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В Сочи из-за дождя возможны сели и подъем воды в реках

Общество
16.11.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-dozhdya-vozmozhny-seli-i-podem-vody-v-rekah
В Сочи из-за дождя возможны сели и подъем воды в реках
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

МЧС 16 ноября объявило штормовое предупреждение о надвигающейся на Сочи непогоде.

По данным синоптиков, с вечера 17 ноября, 18 и 19 ноября в городе-курорте пройдут местами сильные дожди, ливни с грозами. Ветер усилится до 20-23 м/с.

На реках ожидаются резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также в горах возможен сход селевых потоков малого объема.

В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», п прогнозу синоптиков, 17 и 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скорость 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.

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