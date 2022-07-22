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В Сочинском нацпарке из-за непогоды временно закрыли маршрут «Ажек»

Происшествия
22.07.2022 11:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-iz-za-nepogody-vremenno-zakryli-marshrut-azhek
В Сочинском нацпарке из-за непогоды временно закрыли маршрут «Ажек»
Фото vk.com/npsochi

На территории курорта действует штормовое предупреждение. Прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» в нацпарке Сочи закрыли для посещения с 22 июля.

По прогнозам синоптиков, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром продлятся 22 и 23 июля. Администрация Сочинского национального парка просит жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов и путешествий.

В случае ЧС на территории нацпарка необходимо звонить по телефону: 8-918-202-34-43. В остальных случаях по телефонам 112 и 101. Также действует телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам.

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