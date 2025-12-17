В сочинском дендрарии на зиму укроют более 200 теплолюбивых растений

В сочинском дендрарии идет подготовка теплолюбивых растений к зимним холодам. В этом году из-за теплой осени ее начали на месяц позже.

Сотрудникам парка предстоит укрыть более 200 экземпляров теплолюбивых видов. Это позволит им пережить наступившую зиму без последствий.

Специалисты утепляют растения, которые в природе обитают в южном полушарии — в Австралии, Южной Америке, Южной Африке, центральной Америке и Юго-Восточной Азии. В первую очередь укрывают растения, которые могут пострадать при —7°C.

В пресс-службе нацпарка Сочи сообщили, что для каждого растения применяется индивидуальный подход. Одним связывают верхнюю точку роста, спасая растение от гибели, а другим — крону, чтобы защитить от переохлаждения и снеголомов. Для некоторых видов собирают специальные конструкции, которые в том числе помогут в регулировании влажности.

Ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани рассказала, что каркасы для этих конструкций собрали заранее и, дождавшись зимних температур, приступили к утеплению. Раньше сделать это было нельзя — при теплой погоде растения могли «запариться».

«Мы проводим укрытие нетканым материалом, а верхнюю часть укрытия делаем из пленки. Даже небольшое укрытие способно держать тепло — под ним температура на 2 градуса выше, чем снаружи. Это позволяет сохранить теплолюбивые растения», — сказала Солтани.

В этом году в работе впервые применяют спанбонд — нетканый материал из тонкого полимерного волокна.

Некоторые растения в Дендрарии останутся открытыми на протяжении всей зимы. Таким образом научные сотрудники парка следят за закалкой растений в зимний период, наблюдают за реакцией различных видов в условиях Сочинского Причерноморья, их приживаемостью и реакцией на температурный минимум, сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.

