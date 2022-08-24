В Сочи злостный нарушитель получил 250 часов обязательных работ за пьяную езду на мопеде

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Центральный районный суд города Сочи вынес приговор по делу в отношении местного жителя, которого обвиняли в неоднократной пьяной езде на мопеде.

По данным следствия, 19 июня мужчина, которого ранее уже штрафовали за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования, снова нетрезвым сел за руль мопеда Honda Dio. Его остановил инспектор ДПС, и водитель опять отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему 250 часов обязательных работ, на 2 года запретив ему работать водителем. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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