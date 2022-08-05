На кубанском участке трассы М-4 с начала года по вине пьяных водителей погибли 11 человек

Видео канала «Кубань 24»

Кубанский участок трассы М-4 «Дон» в антилидерах по пьяному вождению.

С начала текущего года на М-4 по вине нетрезвых автолюбителей погибли 18 человек. И большая часть таких аварий случилась на территории Краснодарского края.

На кубанском отрезке М-4 произошло 18 аварий с нетрезвыми водителями. Зафиксировано 11 летальных случаев, 20 человек получили травмы. Нарушители — в основном молодые люди. Второе место антирейтинга разделили Липецкая и Тульская области. На третьем — Ростовская, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Кроме водителей, правила нарушают и пьяные пешеходы. За шесть месяцев 2022 года на М-4 «Дон» погибли шесть нетрезвых пешеходов. Это 29% от всех погибших пешеходов на М-4.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянске-на-Кубани пьяный водитель снес опору электропередачи.