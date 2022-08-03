В Славянске-на-Кубани пьяный водитель снес опору электропередачи
Авария произошла 2 августа около 19:00 на улице Казачьей в Славянске-на Кубани. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видна иномарка, врезавшаяся в опору ЛЭП возле забора частного дома. От столкновения столб сильно накренился.
Автор видео пояснил, что Lifan на высокой скорости пролетел мимо прохожих. На гравийной дороге машину занесло, и она врезалась в столб.
«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Lifan на большой скорости не справился с управлением и допустил наезд на ЛЭП. У виновника ДТП, 21-летнего местного жителя, имеются явные признаки алкогольного опьянения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Водителя отстранили от управления автомобилем. Машину отправили на спецстоянку. В отношении нарушителя составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб городским электросетям.
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