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В Сочи жители Хостинского района 9 марта останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zhiteli-hostinskogo-rajona-9-marta-ostanutsya-bez-vody
В Сочи жители Хостинского района 9 марта останутся без воды
Фото пресс-службы МУП "Водоканал" Сочи

В этот день сотрудники водоканала выполнят реконструкцию крупного участка магистрального водовода. В 20:00 состоится врезка в централизованную сеть. Для этого опустошат систему.

В связи с этим воду вечером отключат на улицах: Новороссийское шоссе, Мичурина, Дубравы, Дорога на Большой Ахун, Сухумское шоссе, Звездная, Шоссейная, Ручей Видный и Гвоздик. Завершить ремонтные работы и восстановить подачу воды планируют в течение 10 марта.

Жителям Хостинского района рекомендовали заранее запастись водой. На время отключения воду будут подвозить автоцистернами: 9 марта — с 21:00 до 23:00 на улицу Шоссейная, 2 «Б», а также при необходимости 10 марта — с 6:00 до 8:00 на улицу Шоссейную, 2 «Б» и 15, а также на улице Звездную, 5, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Читайте также: в Сочи 21 февраля оползень повредил водовод в поселке Лоо, без воды остались около 20 тыс. человек.

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