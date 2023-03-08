В Сочи жители Хостинского района 9 марта останутся без воды
Общество
08.03.2023 18:03
В этот день сотрудники водоканала выполнят реконструкцию крупного участка магистрального водовода. В 20:00 состоится врезка в централизованную сеть. Для этого опустошат систему.
В связи с этим воду вечером отключат на улицах: Новороссийское шоссе, Мичурина, Дубравы, Дорога на Большой Ахун, Сухумское шоссе, Звездная, Шоссейная, Ручей Видный и Гвоздик. Завершить ремонтные работы и восстановить подачу воды планируют в течение 10 марта.
Жителям Хостинского района рекомендовали заранее запастись водой. На время отключения воду будут подвозить автоцистернами: 9 марта — с 21:00 до 23:00 на улицу Шоссейная, 2 «Б», а также при необходимости 10 марта — с 6:00 до 8:00 на улицу Шоссейную, 2 «Б» и 15, а также на улице Звездную, 5, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.
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