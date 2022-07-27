В Сочи жители 6 улиц в Лазаревском районе остались без воды из-за аварии
Общество
27.07.2022 09:19
Из-за технологического сбоя на электрооборудовании двух насосных станций с ограничением водоснабжения столкнулась часть жителей села Сергей Поле и микрорайона Лазурный берег.
Перебои с водой могут наблюдаться в домах на улицах Туманяна, Прозрачной, Батумское шоссе, Чавчавадзе, Бабушкина и Дунаевского.
В настоящее время на месте аварии работают специалисты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
В случае необходимости будет организован подвоз питьевой воды населению. Места дислокации автоцистерн будут меняться в соответствии с заявками от горожан. Подать заявку можно по телефону 444-05-05.
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