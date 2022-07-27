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В Сочи жители 6 улиц в Лазаревском районе остались без воды из-за аварии

Общество
27.07.2022 09:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zhiteli-6-ulits-v-lazarevskom-rajone-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
В Сочи жители 6 улиц в Лазаревском районе остались без воды из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за технологического сбоя на электрооборудовании двух насосных станций с ограничением водоснабжения столкнулась часть жителей села Сергей Поле и микрорайона Лазурный берег.

Перебои с водой могут наблюдаться в домах на улицах Туманяна, Прозрачной, Батумское шоссе, Чавчавадзе, Бабушкина и Дунаевского.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

В случае необходимости будет организован подвоз питьевой воды населению. Места дислокации автоцистерн будут меняться в соответствии с заявками от горожан. Подать заявку можно по телефону 444-05-05.

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