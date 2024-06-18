В Сочи жители 40 улиц на сутки останутся без воды из-за ремонта водовода

Специалисты водоканала проведут комплекс мер по предотвращению крупной коммунальной аварии.

В ходе еженедельного обследования состояния сетей на магистральном водоводе 500 мм возле улицы Пластунской обнаружили прорыв. Коммуникация обеспечивает водой крупные территории Центрального и Хостинского районов.

На время ремонтно-восстановительных работ насосное оборудование отключат, а систему водоводов опустошат. Начало работ — 18 июня в 10:00.

В связи с этим жители улиц Макаренко, Абрикосовой, Вишневой, переулка Вишневого, Олимпийской, Голенева, 60 лет ВЛКСМ, Пластунской (частично), Молодогвардейской, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Пятигорской, Земнухова, Тюленина, Шевцовой, Громовой, Чебрикова, Туапсинской, переулка Трунова, Дагомысской, Тоннельной (частично), Титова, Невской, Параллельной, Волгоградской, Докучаева, Альпийской, переулка Грузинского, Одесской, Первомайской, Севастопольской, Мичурина, Пионерской (частично), Абовяна (частично), переулка Юртовского, переулка Южного, Транспортной (частично), Шаумяна, СНТ «Оазис», Тепличной в ЖК «Министерские озера» могут столкнуться с перебоями водоснабжения.

Завершить работы планируют к вечеру 18 июня, окончательно стабилизировать подачу воды — к утру 19 июня. В связи с этим местных жителей просят запастись водой.

Кроме того, предусмотрен подвоз воды. Места нахождения спецтранспорта будут меняться в соответствии с заявками. Оставить заявки можно по телефону круглосуточной линии колл-центра 444-05-05, сообщает пресс-служба водоканала Сочи.

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