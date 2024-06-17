Более 15 тыс. жителей станицы Старокорсунской двое суток жили без воды

Специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова пообщалась с местными жителями и выяснила причину отсутствия водоснабжения.

Горы немытой посуды и шесть канистр с водой на кухне для Ольги Томилиной уже обыденность. Женщина переехала с семьей в станицу 7 лет назад. По ее словам, там проблемы с водой были всегда.

«Как говорят местные жители, скважины, которые здесь были, остались те же. Нагрузка на них увеличилась. И когда в станице все одновременно открывают краны, воды на всех не хватает. Как говорится, кто успел, того и вода. То есть, насосы не справляются, и они начинают гореть», — рассказывает Ольга.

Два дня назад станица осталась без горячей и холодной воды. Включали для жителей только техническую воду — с часу ночи и до шести утра.

«Воду можно только в магазине за деньги достать. Автомат закрыт, так как в нем тоже воды нет. Грубо говоря, нельзя помыться и зубы почистить, ходим грязные. Про огороды давно все забыли», — делится жительница станицы Старокорсунской Снежана Алябьева.

«Мы заключили договор на поставку воды, значит, нам обязаны поставлять воду ежедневно. Почему с нас стали требовать оплату ежемесячно? Мол, вдруг не заплатите, еще будете платить пеню», — жалуется жительница станицы Старокорсунской Людмила Назарчева.

По словам водоканала, нехватка воды произошла из-за полива огородов. Из-за перепада температуры в насосах поднялось давление, и они сгорели. Поменяли их во время съемок сюжета. А уже к вечеру подачу воды полностью возобновили.