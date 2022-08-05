В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
Происшествия
05.08.2022 15:40
Инцидент произошел в микрорайоне Кудепста. Местная жительница заметила, как женщина на Toyota врезалась в ограждение и попыталась скрыться с места происшествия.
Неравнодушная гражданка сумела остановить нарушительницу и задержать до приезда полиции. Выяснилось, что водитель иномарки находилась в состоянии опьянения.
Прибывшие правоохранители составили в отношении 60-летней сочинки протокол за отказ от медосвидетельствования. Ей грозит административный штраф и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Задержавшей нарушительницу женщине вручили благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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