В Краснодарском крае иномарка протаранила курилку и застряла в ней
Происшествия
04.08.2022 22:03
Авария произошла на выезде из станицы Стародеревянковской в сторону Новоминской в Каневском районе.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль марки Volkswagen протаранил пластиковый павильон для курения и застрял в нем.
По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и перед тем, как протаранить курилку, врезался в ВАЗ-2010.
О пострадавших не сообщается. Предварительно, людей в павильоне не было. Информация о ДТП уточняется.
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