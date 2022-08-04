В Краснодарском крае иномарка протаранила курилку и застряла в ней

Видео t.me/chp_yug

Авария произошла на выезде из станицы Стародеревянковской в сторону Новоминской в Каневском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль марки Volkswagen протаранил пластиковый павильон для курения и застрял в нем.

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и перед тем, как протаранить курилку, врезался в ВАЗ-2010.

О пострадавших не сообщается. Предварительно, людей в павильоне не было. Информация о ДТП уточняется.

Читайте также: в Краснодарском крае в ДТП погиб 69-летний водитель, еще пять человек пострадали.