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В Краснодарском крае иномарка протаранила курилку и застряла в ней

Происшествия
04.08.2022 22:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-inomarka-protaranila-kurilku-i-zastryala-v-nej
Видео t.me/chp_yug

Авария произошла на выезде из станицы Стародеревянковской в сторону Новоминской в Каневском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль марки Volkswagen протаранил пластиковый павильон для курения и застрял в нем.

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и перед тем, как протаранить курилку, врезался в ВАЗ-2010.

О пострадавших не сообщается. Предварительно, людей в павильоне не было. Информация о ДТП уточняется.

Читайте также: в Краснодарском крае в ДТП погиб 69-летний водитель, еще пять человек пострадали.

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