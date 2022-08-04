Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае в ДТП погиб 69-летний водитель, еще пять человек пострадали

Происшествия
04.08.2022 16:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dtp-pogib-69-letnij-voditel-eshhe-pyat-chelovek-postradali
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием двух автомобилей произошла 4 августа в 12:00 на федеральной трассе «Кавказ» в Павловском районе.

По предварительным данным, 53-летняя жительница Мурманской области ехала за рулем ВАЗ-21140 со стороны Тихорецка в сторону Ростова-на-Дону. Она столкнулась со встречным ВАЗ-21150, которым управлял 69-летний житель Ростовской области.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21150. Пострадали пять пассажиров. Их госпитализировали с различными травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: в Краснодаре мотоциклистка проехала на красный свет и попала под колеса автобуса.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях