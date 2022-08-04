В Краснодарском крае в ДТП погиб 69-летний водитель, еще пять человек пострадали

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием двух автомобилей произошла 4 августа в 12:00 на федеральной трассе «Кавказ» в Павловском районе.

По предварительным данным, 53-летняя жительница Мурманской области ехала за рулем ВАЗ-21140 со стороны Тихорецка в сторону Ростова-на-Дону. Она столкнулась со встречным ВАЗ-21150, которым управлял 69-летний житель Ростовской области.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21150. Пострадали пять пассажиров. Их госпитализировали с различными травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

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