В Краснодарском крае в ДТП погиб 69-летний водитель, еще пять человек пострадали
Происшествия
04.08.2022 16:17
Авария с участием двух автомобилей произошла 4 августа в 12:00 на федеральной трассе «Кавказ» в Павловском районе.
По предварительным данным, 53-летняя жительница Мурманской области ехала за рулем ВАЗ-21140 со стороны Тихорецка в сторону Ростова-на-Дону. Она столкнулась со встречным ВАЗ-21150, которым управлял 69-летний житель Ростовской области.
В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21150. Пострадали пять пассажиров. Их госпитализировали с различными травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.
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