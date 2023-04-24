В Сочи женщина упала в канаву глубиной 3 метра, ей на помощь пришли спасатели

Инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Старообрядческой в Сириусе.

Спасателям поступил сигнал о том, что 48-летняя женщина упала в канаву высотой более 3 м и не может самостоятельно выбраться.

На место выехала дежурная смена спасателей Адлерского отряда «Кубань-СПАС». При помощи трехколенной лестницы они эвакуировали пострадавшую из канавы и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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