В Сочи женщина упала в канаву глубиной 3 метра, ей на помощь пришли спасатели
Происшествия
24.04.2023 17:32
Инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Старообрядческой в Сириусе.
Спасателям поступил сигнал о том, что 48-летняя женщина упала в канаву высотой более 3 м и не может самостоятельно выбраться.
На место выехала дежурная смена спасателей Адлерского отряда «Кубань-СПАС». При помощи трехколенной лестницы они эвакуировали пострадавшую из канавы и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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