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В Сочи женщина упала в канаву глубиной 3 метра, ей на помощь пришли спасатели

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zhenshhina-upala-v-kanavu-glubinoj-3-metra-ej-na-pomoshh-prishli-spasateli
В Сочи женщина упала в канаву глубиной 3 метра, ей на помощь пришли спасатели
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Старообрядческой в Сириусе.

Спасателям поступил сигнал о том, что 48-летняя женщина упала в канаву высотой более 3 м и не может самостоятельно выбраться.

На место выехала дежурная смена спасателей Адлерского отряда «Кубань-СПАС». При помощи трехколенной лестницы они эвакуировали пострадавшую из канавы и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Сочи спасатели помогли местному жителю, упавшему с 15-метрового скального уступа водопада.

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