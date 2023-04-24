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В Сочи спасатели помогли местному жителю, упавшему с 15-метрового скального уступа водопада

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-pomogli-mestnomu-zhitelyu-upavshemu-s-15-metrovogo-skalnogo-ustupa-vodopada
В Сочи спасатели помогли местному жителю, упавшему с 15-метрового скального уступа водопада
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел днем 24 апреля в районе сел Варваровка и Сергей-Поле.

Мужчина один ушел гулять в лес и упал с 15-метрового скального уступа водопада. Когда 50-летний местный житель пришел в себя, он позвонил знакомой, которая обратилась к спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Турист из-за падения с высоты получит травму головы и был дезориентирован, поэтому не мог сам выбраться из ущелья. Он отправил спасателям координаты. Когда мужчину нашли, ему оказали первую помощь и помогли дойти до машины, после чего отвезли его в городскую больницу № 4.

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