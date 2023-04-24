В Сочи спасатели помогли местному жителю, упавшему с 15-метрового скального уступа водопада
Происшествия
24.04.2023 12:19
Инцидент произошел днем 24 апреля в районе сел Варваровка и Сергей-Поле.
Мужчина один ушел гулять в лес и упал с 15-метрового скального уступа водопада. Когда 50-летний местный житель пришел в себя, он позвонил знакомой, которая обратилась к спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Турист из-за падения с высоты получит травму головы и был дезориентирован, поэтому не мог сам выбраться из ущелья. Он отправил спасателям координаты. Когда мужчину нашли, ему оказали первую помощь и помогли дойти до машины, после чего отвезли его в городскую больницу № 4.
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