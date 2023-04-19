В Сочи спасатели вывели из гор троих парней, сбившихся с пути по дороге к Ачипсинским водопадам

Спасателям ЮРПСО вечером 18 апреля поступило сообщение о том, что на одном из склонов горы Ачишхо заблудились трое туристов.

Трое туристов днем решили отправиться из поселка Красная Поляна к Ачипсинским водопадам. При помощи Яндекс-навигатора они проложили себе маршрут.

Туристы планировали подняться от комплекса «Рыбино» по тропе к метеостанции на горе Ачишхо, а затем попасть к водопадам, но сбились с тропы и заблудились. После этого путешественники выбрались на одну из смотровых площадок около метеостанции, но оказались между скалами и склоном. Дальше туристы идти не смогли и позвонили спасателям.

Спасатели доехали до Хмелевских озер и пешком дошли до смотровых площадок. Там они нашли заблудившихся парней. Туристы не пострадали, но замерзли, так как были в легкой одежде и кроссовках. Все трое — приезжие студенты из Ленинградской и Самарской области в возрасте 18 и 19 лет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.