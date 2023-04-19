Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи спасатели вывели из гор троих парней, сбившихся с пути по дороге к Ачипсинским водопадам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyveli-iz-gor-troih-parnej-sbivshihsya-s-puti-po-doroge-k-achipsinskim-vodopadam
В Сочи спасатели вывели из гор троих парней, сбившихся с пути по дороге к Ачипсинским водопадам
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасателям ЮРПСО вечером 18 апреля поступило сообщение о том, что на одном из склонов горы Ачишхо заблудились трое туристов.

Трое туристов днем решили отправиться из поселка Красная Поляна к Ачипсинским водопадам. При помощи Яндекс-навигатора они проложили себе маршрут.

Туристы планировали подняться от комплекса «Рыбино» по тропе к метеостанции на горе Ачишхо, а затем попасть к водопадам, но сбились с тропы и заблудились. После этого путешественники выбрались на одну из смотровых площадок около метеостанции, но оказались между скалами и склоном. Дальше туристы идти не смогли и позвонили спасателям.

Спасатели доехали до Хмелевских озер и пешком дошли до смотровых площадок. Там они нашли заблудившихся парней. Туристы не пострадали, но замерзли, так как были в легкой одежде и кроссовках. Все трое — приезжие студенты из Ленинградской и Самарской области в возрасте 18 и 19 лет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Статьи
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
История повторяется: 240 лет присоединению Крыма и реалии СВО
История повторяется: 240 лет присоединению Крыма и реалии СВО
«Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
«Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
Возраст налицо: что делать при появлении признаков старения
Возраст налицо: что делать при появлении признаков старения
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  5. Неадекватный мужчина разгуливал с пневматической винтовкой по улице в Краснодаре
  6. Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях