В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Преступление произошло утром 1 августа в одной из квартир в доме на улице 72-й километр.
По данным следствия, 36-летняя жительницы Каневского района приехала в Сочи и занималась вместе со своей знакомой ремонтом квартиры. В один из дней напарница и ее 48-летний сожитель выпивали алкоголь. Во время застолья женщина поссорилась мужчиной. Она схватила сменное лезвие от строительного монтажного ножа и 2 раза ударила им мужчину в шею и 1 раз по лицу.
Пострадавший получил глубокие порезы. С помощью сожительницы ему удалось зажать раны и остановить кровотечение. На место вызвали медиков, которые успели оказать мужчине помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.
Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемую задержали, решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.
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