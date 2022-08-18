В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло утром 1 августа в одной из квартир в доме на улице 72-й километр.

По данным следствия, 36-летняя жительницы Каневского района приехала в Сочи и занималась вместе со своей знакомой ремонтом квартиры. В один из дней напарница и ее 48-летний сожитель выпивали алкоголь. Во время застолья женщина поссорилась мужчиной. Она схватила сменное лезвие от строительного монтажного ножа и 2 раза ударила им мужчину в шею и 1 раз по лицу.

Пострадавший получил глубокие порезы. С помощью сожительницы ему удалось зажать раны и остановить кровотечение. На место вызвали медиков, которые успели оказать мужчине помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемую задержали, решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

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