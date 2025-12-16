В Сочи завершился первый этап зимней серии парусных регат Кубка ЮФО

В Сочи, несмотря на сложные погодные условия, сильные волны и ветер, состоялись соревнования зимней серии парусных регат Кубка Южного федерального округа.

В состязаниях приняли участие 18 экипажей из различных регионов России.

Победу в соревнованиях одержала команда из Московской области. Сочинская сборная вошла в пятерку лучших.

Организаторы отметили стойкость спортсменов и высокую сложность условий.

