Спорт
В Сочи завершился первый этап зимней серии парусных регат Кубка ЮФО
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В Сочи, несмотря на сложные погодные условия, сильные волны и ветер, состоялись соревнования зимней серии парусных регат Кубка Южного федерального округа.

В состязаниях приняли участие 18 экипажей из различных регионов России.

Победу в соревнованиях одержала команда из Московской области. Сочинская сборная вошла в пятерку лучших.

Организаторы отметили стойкость спортсменов и высокую сложность условий.

Читайте также: ноябрьская регата в акватории Геленджикской бухты собрала около 1,3 тыс. юных яхтсменов из 38 регионов России. Участники боролись за 45 комплектов наград в различных дисциплинах. Геленджикская регата проводится с 1990 года и за это время превратилась в самое масштабное детское парусное соревнование страны.

