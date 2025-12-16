В Сочи завершился первый этап зимней серии парусных регат Кубка ЮФО
Спорт
16.12.2025 08:30
В Сочи, несмотря на сложные погодные условия, сильные волны и ветер, состоялись соревнования зимней серии парусных регат Кубка Южного федерального округа.
В состязаниях приняли участие 18 экипажей из различных регионов России.
Победу в соревнованиях одержала команда из Московской области. Сочинская сборная вошла в пятерку лучших.
Организаторы отметили стойкость спортсменов и высокую сложность условий.
Читайте также: ноябрьская регата в акватории Геленджикской бухты собрала около 1,3 тыс. юных яхтсменов из 38 регионов России. Участники боролись за 45 комплектов наград в различных дисциплинах. Геленджикская регата проводится с 1990 года и за это время превратилась в самое масштабное детское парусное соревнование страны.