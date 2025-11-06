В Геленджике завершилась 34-я международная парусная регата

Регата в акватории Геленджикской бухты собрала около 1,3 тыс. юных яхтсменов из 38 регионов России.

Участники боролись за 45 комплектов наград в различных дисциплинах. И. о. министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко отметил, что это событие стало не только украшением спортивного календаря Геленджика, но и мероприятием международного уровня.

«Если в прошлом году в регате участвовали представители пяти стран, то в этом — уже десяти. Это подтверждает, что соревнование востребовано и имеет высокий статус не только в России, но и за ее пределами», — подчеркивает Тимченко.

Геленджикская регата проводится с 1990 года и за это время превратилась в самое масштабное детское парусное соревнование страны. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

