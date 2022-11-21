В Сочи завершили укладку асфальта на участке трассы А-147

Видео канала «Кубань 24»

На трассе А-147 Джубга — Сочи завершили укладку асфальта на 160 км магистрали. Реверс обещают снять до конца месяца.

После этого начнут работы на другой стороне дороги. Схему движения изменят. На этом участке запланирована только замена асфальта, поэтому ограничения не должны продлиться долго. Дорожники планируют закончить ремонт участка до конца ноября.

Читайте также: в Сочи досрочно завершили ремонт в двух тоннелях на трассе А-149.