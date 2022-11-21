В Сочи досрочно завершили ремонт в двух тоннелях на трассе А-149
Общество
21.11.2022 12:59
В связи с этим 20 ноября сняли реверс на трассе Адлер — Красная Поляна, движение открыто в штатном режиме.
Плановые работы в первом и втором Краснополянских тоннелях начались в декабре 2021 года. Ремонт произвели впервые с момента открытия в 2002 году.
За время работ специалисты отремонтировали трещины в сводах, стенах и проезжей части конструкции общей протяженностью 1 тыс. 96 м. Также провели ремонт деформационных швов на 1 тыс. 385 м, пробурили дренажные скважины протяженностью 345 м. Восстановили бетонную поверхность стен и свода тоннелей на площади 12 тыс. 113 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».
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