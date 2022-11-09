Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года

Фото пресс-службы ФКУ «Черноморье»

Ремонтные работы и укладку асфальта на 160 км трассы А-147 закончат до 13 ноября. После на другой стороне дороги заменят слои асфальтобетона. Схему реверсивного движения изменят.

Завершить все работы и запустить движение в штатном режиме планируют до конца ноября.

Ремонт на отрезке с 143 по 158 км трассы начался 5 октября. Главная цель работ — восстановление систем водоотведения, приведение проезжей части в нормативное состояние. Также отремонтируют подпорные стены, восстановят бортовой камень и покрытие тротуаров, заменят дорожную одежду. Из-за большой протяженности участка работы проводятся отрезками.

Сейчас асфальт прокладывают на 146 км трассы, на въезде в поселок Вардане со стороны Джубги. Там снимают старое покрытие, укрепляют основание и укладывают новые слои дорожной одежды. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Уже выполнено 10% от объема работ, ремонт планируют завершить досрочно, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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